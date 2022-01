Oroscopo Bilancia domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, questa vostra giornata di sabato sembra essere illuminata da una Luna ottima, che vi spingerà ad organizzare una bellissima serata in compagnia di chiunque preferiate! Per voi single innamorati, questo potrebbe portare ad un nuovo, importante, sentimento di cui fare tesoro!

Marte, però, vi rende stanchi ed affaticati, non permettendovi di fare grandissime cose sul lavoro.

Oroscopo Bilancia, 29 gennaio: amore

In amore, insomma, tutto dovrebbe procedere in maniera veramente ottima e serena, specialmente se la vostra relazione stabile procedesse senza crisi, intoppi o problemi! Cercate di organizzare qualcosa con il partner sia per la serata, che per la giornata, riscoprendo un pochino il piacere di stare assieme! Voi single della Bilancia innamorati, organizzatevi con quella persona!

Oroscopo Bilancia, 29 gennaio: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, questa giornata di sabato sembra essere colpita da una leggera, ma fastidiosa, opposizione di Marte.

Niente di grave, ma vi renderà piuttosto stanchi ed affaticati, rendendo il vostro procedere in generale decisamente inconcludente. Non impegnatevi troppo, fate il minimo indispensabile per non creare problemi, e dedicatevi poi al riposo e al recupero!

Oroscopo Bilancia, 29 gennaio: fortuna

Infine, da parte della fortuna sembra importante che non vi aspettiate nulla di concreto in questo sabato, carissimi nati sotto il segno della Bilancia.

Non è niente di grave, non dovete preoccuparvene e non dovete, soprattutto, sperarci.

