Oroscopo Leone domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, in questa giornata di sabato sembra che la Luna possa regalarvi un’ottima giornata in compagnia di famigliari e partner! Il lavoro, ultimamente, sembra occuparvi eccessivamente la mente, e questo potrebbe far storcere leggermente il naso alle persone che vi stanno più vicine.

Magari riducete leggermente il vostro impegno lavorativo, che comunque sembra essere ottimo!

Oroscopo Leone, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa potrebbe essere piuttosto buona per voi, ma è anche vero che dovreste ritagliarvi buonissima parte del tempo libero per dedicarvi un pochino al partner. Lasciate un pochino stare l’impegno lavorativo, perché alla lunga potrebbe finire per logorare il rapporto, e non è decisamente il caso di permetterlo. Ponete più attenzione alle richieste del partner.

Oroscopo Leone, 29 gennaio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, sembra che nel corso di questa giornata possiate riuscire a fare grandi cose, cari Leone! Tuttavia, tenete a mente che seppur le facciate, non riuscirete a fare grandi passi avanti rispetto al vostro ambizioso successo, quindi tanto vale cercare di dedicarvi il più possibile al partner, agli amici o ai famigliari, recuperando un po’ le relazioni!

Oroscopo Leone, 29 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere piuttosto attiva nella vostra giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno del Leone, cercate di sfruttarla!

Non sembra garantirvi nulla di concreto, ma un buon senso di benessere potrebbe attendervi dai rapporti che animano il vostro cuore!

