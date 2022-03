Oroscopo Acquario domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Che giornata vivace vi aspetta, amici dell’Acquario! Avrete occasione di fare incontri estremamente piacevoli, che incrementeranno la fiducia in voi stessi. Fate ancora un po’ fatica a trovare il giusto equilibrio tra mente e corpo, ma probabilmente vi serve solo un attimo di relax.

Prima di prendere decisioni di lavoro riflettete attentamente, senza farvi trascinare troppo dal momento: la fortuna potrebbe essere momentaneamente altrove.

Oroscopo Acquario, 1 aprile: amore

Il vostro fascino è in continuo aumento e questo vi aiuta in campo sentimentale: finché continuerete a procedere seguendo il vostro istinto, l’amore ne trarrà solo grande giovamento! Dato che la giornata di oggi si prospetta molto interessante, fatevi accompagnare da un amico in giro per la città: avrete a portata di mano un dispensatore ambulante di consigli che potrà tornarvi molto utile!

Oroscopo Acquario, 1 aprile: lavoro

Nelle prossime ore, una volta giunti a lavoro, vi verrà chiesto di investire di più su un progetto.

Questa richiesta vi apparirà strana e insolita fin da subito, quindi riflettete attentamente prima di dare una risposta. E soprattutto, fidatevi del vostro istinto che, generalmente, non sbaglia mai.

Oroscopo Acquario, 1 aprile: fortuna

Essere guidati dall’istinto non vuol dire dover necessariamente fare a meno della fortuna!

Peccato, però, che oggi la vostra amica sia andata altrove, chissà dove o con chi, e vi abbia lasciato da soli con i vostri pensieri. Fa niente, per una volta potrete farcela facendo affidamento sulle vostre capacità!

