Oroscopo Pesci domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Vi siete svegliati con la voglia di far pace con alcune persone e le prossime ore saranno decisive. A portare a termine la vostra idea ci saranno i vostri affetti, che vi daranno tutto il sostegno di cui avete bisogno. Avrete la tendenza a prendere decisioni affrettate spinti dalla voglia di agire e ottenere risultati, ma siate prudenti: sia l’amore, che il lavoro avranno bisogno di qualche attenzione in più.

Oroscopo Pesci, 1 aprile: amore

L’amore vi mette a dura prova, cercando di cambiarvi. Ma dove sta scritto che dobbiate essere proprio voi a cambiare? Tenete bene a mente questa domanda e resistete alle cattive influenze, mantenendo la vostra posizione e facendovi valere. Anche voi avete le vostre necessità e, chi vi ama, deve accettarvi per quello che siete e venirvi incontro.

Oroscopo Pesci, 1 aprile: lavoro

Le prove non finiscono, anzi, proseguono anche a lavoro, dove dovrete compiere uno sforzo notevole per sopravvivere ad alcune situazioni interne.

Ne uscirai vincitore, però, e questo ti renderà ancora più consapevole delle tue capacità. Arriveranno sicuramente momenti migliori, che ti lasceranno lavorare senza inghippi o perdite di tempo.

Oroscopo Pesci, 1 aprile: fortuna

Non siete molto fortunati ultimamente e, purtroppo, non lo sarete neanche oggi.

Non fa niente, avete fatto a meno della fortuna altre volte in passato e ve la siete cavata benissimo. Sondate il terreno per poter capire quale sia il momento migliore per avanzare delle richieste: il vostro istinto saprà darvi risposte rassicuranti.

