Oroscopo Bilancia domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Nelle prossime ore sarete particolarmente dolci e armoniosi, cari Bilancia, il che vi aiuterà a risolvere questioni in sospeso con le persone più care. Attenzione però: la fortuna è ben lontana da voi, quindi evitate di compiere attività particolarmente dispendiose o impegnative, potreste pentirvene velocemente.

Il lavoro sarà monotono e tranquillo, ma solo se riuscirete a essere comprensivi con i vostri colleghi. La dolcezza avvertita non appena svegli cercate di farla durare fino a sera!

Oroscopo Bilancia, 1 aprile: amore

Se il buongiorno si vede dal mattino, quello di oggi è all’insegna dello zucchero: il vostro amore si addolcisce e sarete colpiti da una tenerezza inaspettata. Sarete anche più propensi a esprimere i vostri sentimenti, il che colpirà positivamente il vostro partner e le persone che vi circondano.

Novità in vista per i single, che potranno imbattersi in incontri interessanti da non sottovalutare. Sicuramente è l’occasione giusta per vestirsi bene e sistemare i capelli al meglio, tanto per non farsi cogliere impreparati.

Oroscopo Bilancia, 1 aprile: lavoro

Il lavoro di oggi sarà talmente tanto noioso da farvi sbadigliare copiosamente. Eppure, riuscirete a trovare la concentrazione per portare a termine il compito a voi assegnato.

I vostri colleghi saranno di malumore e questo potrebbe infastidirvi, ma siate comprensivi e il tempo scorrerà più velocemente del previsto. Per sopravvivere, tenete d’occhio la macchina del caffè e conquistate con onore l’ultima tazza calda rimasta.

Oroscopo Bilancia, 1 aprile: fortuna

Alcune questioni sono in sospeso da un po’ per la vostra paura di non essere all’altezza. Non avete ancora capito che siete nati baciati dalla fortuna? Oggi è il momento perfetto per agire e dare una scossa allo stallo in cui vi trovate: fate avanzare le cose, osate e vedete che succede. Non avete niente da perdere e lo sapete perfettamente.

Basta procrastinare: ora o mai più!

