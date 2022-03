Oroscopo Scorpione domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Strano ma vero, oggi vi sentirete avventurosi, amici dello Scorpione! Avete calcolato tutti i rischi e siete pronti a lanciarvi in una nuova avventura, consapevoli del fatto che la fortuna è dalla vostra parte. Attenzione a non tirare troppo la corda, però: la fortuna non è in grado di farvi recuperare le energie, quindi non stancatevi troppo!

Fate affidamento, invece, sui consigli di una persona anziana a voi vicina che potrà aiutarvi a liberarvi dal senso di colpa e fare chiarezza su amore e lavoro.

Leggi l’oroscopo del 1 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 1 aprile: amore

Vi sentite emotivamente vulnerabili e questo sentimento va avanti da parecchie settimane, ormai. Vedete tutto bianco o tutto nero, peggio del solito, e i dubbi vi stanno letteralmente divorando. Non massacrate il vostro amore così, amici dello Scorpione: lasciate che le domande a volte non trovino una risposta e che le situazioni seguano il loro corso naturale.

La vostra mania del controllo vi porterà all’esaurimento se non sarete in grado di darvi un freno.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 1 aprile: lavoro

I cambiamenti sono nell’aria e questo vi spaventa terribilmente. Ricordatevi che non siete i soli, chiunque sarebbe in ansia al posto vostro, ma forse dovreste modificare la modalità di reazione: accettate i cambiamenti come una sfida dalla quale dovete uscirne vincitori e ponetevelo come obiettivo.

E poi, il lavoro non è tutto nella vita. Come dice Tiziano Ferro: “Il sole esiste per tutti”!

Oroscopo Scorpione, 1 aprile: fortuna

La fortuna si sforza di farvi vedere il mondo a colori (o anche semplicemente con una scala di grigi) ma voi rimanete imperterriti nella vostra posizione. Non sapete aspettare, vorreste tutto subito e questo puntualmente vi penalizza. Rilassatevi: se ogni impedimento è giovamento, sappiate che un piccolo ritardo è solo il preludio di traguardi straordinari. Siate fiduciosi!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!