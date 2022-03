Oroscopo Cancro domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

La vostra tendenza è di fare mille cose contemporaneamente, ma questo potrebbe portarvi a farle tutte male. Il consiglio di oggi è di fermarvi un attimo, rivedere le vostre priorità e procedere con ordine. Vi sarà vantaggioso in amore, dove probabilmente vi verrà chiesto di lanciarvi in qualcosa di nuovo ma non sarete in grado di fare promesse, e sul lavoro, dove sarete spinti a chiedere di più nel momento più sbagliato.

Buttatevi sullo sport, che vi permetterà di sfogare le energie in eccesso mantenendovi in forma. Sarete in compagnia della fortuna, quindi niente potrà andare storto.

Oroscopo Cancro, 1 aprile: amore

La giornata si prospetta stimolante e verrete coinvolti da una passione inaspettata. Molto bene per l’amore stabile, che subirà una scossa positiva, ma pericoloso per i single: vi chiederanno di fare delle promesse che non sarete in grado di mantenere, quindi prima di rispondere fermatevi a ragionare.

Per sopravvivere a spiacevoli inconvenienti cercate di usare tutta la chiarezza possibile.

Oroscopo Cancro, 1 aprile: lavoro

L’energia che oggi sprigionate da tutti i pori del vostro corpo vi ha messo in testa di voler chiedere un aumento o un vantaggio simile a lavoro.

Fermatevi, non è il giorno migliore. Qualsiasi richiesta inopportuna potrebbe rivoltarsi contro di voi, penalizzandovi.

Se proprio non riuscite a controllarvi, prendete un giorno di ferie e andate a correre: scaricherete l’adrenalina e tornerete a casa talmente tanto stanchi da desiderare solo di andare a dormire.

Oroscopo Cancro, 1 aprile: fortuna

La fortuna vi è vicina come sempre, ma non è la giornata migliore per sfruttarla come se non ci fosse un domani. Conservatela per perfezionare i vostri progetti che, una volta completati, vi renderanno estremamente orgogliosi. Siate prudenti e riuscirete ad arrivare a fine giornata indenni.

