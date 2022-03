Oroscopo Sagittario domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 1 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La giornata sarà caratterizzata dal calore degli affetti che vi circondano, il che dovrebbe spingervi ad aprirvi e lasciarvi andare. La vostra innata sensualità lascia il posto a un leggero calo fisico, che potrete compensare assumendo tante vitamine. Prendetevi cura di voi, altrimenti anche il lavoro potrebbe risentirne.

I single saranno sempre alla ricerca di nuove conquiste e, tutto sommato, riusciranno anche nell’impresa. La fortuna vi aiuta a gettare le basi per rendere la vostra vita decisamente migliore.

Oroscopo Sagittario, 1 aprile: amore

L’influenza di Venere si mescola con quella della Luna per regalarvi, nati sotto il segno del Sagittario, un’energia positiva mista a una straordinaria ondata di fortuna. Il consiglio è di uscire dal guscio e di lasciarvi coccolare dalle persone che vi amano: sarà l’occasione giusta per far capire loro quanto sia grande l’amore che vi lega.

Inoltre, aprendovi, sarete anche più predisposti ad accogliere le nuove opportunità che, per i single, potrebbero rivelarsi davvero piccanti.

Oroscopo Sagittario, 1 aprile: lavoro

Le ore successive saranno determinanti sul lavoro: ogni possibile contatto potrebbe rivelarsi molto utile, quindi ricordatevi di rispondere al telefono e di non perdere nessuna chiamata!

La positività che vi accompagna vi aiuterà nelle performance e nella risoluzione di questioni importanti, i colleghi vi ameranno (più del solito) e tornerete a casa ancora più carichi. Fantastico!

Oroscopo Sagittario, 1 aprile: fortuna

Il buonumore di oggi fa coppia con la fortuna, che vi aiuterà nelle relazioni lavorative e amorose in modo sorprendente. Cavalcate l’onda finché c’è e non ve ne pentirete. Le persone intorno a voi vi sostengono e vi incitano a fare sempre meglio, quindi avete tutte le carte per giocare e vincere.

