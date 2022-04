Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di dare la precedenza all’amore in questi prossimi giorni. Il vostro rapporto chiede più attenzione, anche le persone che vi stanno vicino hanno bisogno di sentirvi più vicini e presenti!

In questo lungo periodo in cui è successo molto, forse avete anche fatto scelte da cui non si può tornare indietro, queste situazioni molto complesse vi hanno dato delle difficoltà, ed è solo giusto che da domani possiate concedervi una pausa e dedicarvi alle belle sensazioni che l’amore può donarvi. Ci vuole attenzione per tutto ciò che può succedere nelle prossime ore, i pensieri e gli impegni sono sicuramente molti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 9 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, serve più sicurezza, per voi, ma anche per chi vi sta vicino! Avete sicuramente passato delle settimane difficili e incontrato degli ostacoli che in parte avete già superato, da domani ritrovate la vostra vita personale, il giorno migliore per trovare serenità sarà quello di domenica, ci saranno più occasioni di vivere le emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 9 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia, se vi siete mossi per tempo siete ad un buon punto per risolvere ciò che sul lavoro non vi andava a genio, ricordate che entro il mese di maggio sarà meglio trovare un equilibrio, perché la seconda parte dell’anno vi darà meno occasioni per poterlo fare!

Vi trovate in una fase di definizione, ci vuole molta forza per fare scelte decisive.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 9 aprile: fortuna

Si tratta di un periodo in cui pensare bene a come procedere, i passi che farete durante le prossime settimane saranno decisivi, potreste decidere di andare avanti, ma anche di riconsiderare delle scelte!

Dipende molto da ciò che sentirete possa portarvi occasioni nuove, ricordate che da maggio un Giove opposto renderà tutto più complesso.

