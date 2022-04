Oroscopo Paolo Fox Toro domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 9 aprile 2022 per il segno del Toro porta delle giornate nuove per i sentimenti, forse qualcuno pensa di aver reagito troppo tempestivamente negli scorsi mesi, se c’è la volontà di agire diversamente da domani in avanti c’è spazio per il recupero!

C’è bisogno di grande forza per affrontare le novità della prossima settimana, il pianeta Mercurio arriverà nel vostro cielo da lunedì ed è un buon segno per l’ambito lavorativo, che porterà nuove occasioni e possibilità che possono aprirvi nuove porte. Queste per voi sono giornate interessanti, ricordate che avete subito molto durante il mese di marzo, dalla metà di aprile aumenterà anche il fascino, dal 20 poi avrete a disposizione il Sole per valutare novità che troverete più accessibili.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 9 aprile: amore

In amore, cari Toro, qualcosa di positivo si muove e in questo fine settimana sarà meglio sfruttare ogni occasione che si presenterà per agire! Nel prossimo futuro potreste anche sperimentare dei momenti intriganti, se in passato avete avuto rapporti difficili con i nati in Scorpione e Leone potete chiudere un capitolo e guardare avanti senza troppi rimpianti.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 9 aprile: lavoro

C’è bisogno di rimboccarsi le maniche, cari Toro, con questa nuova energia avete voglia di fare passi in avanti anche sul lavoro! Tra qualche giorno sarà più semplice con l’influenza positiva di Mercurio, che sarà utile per recuperare discorsi che forse avete lasciato in sospeso durante gli scorsi mesi.

Le cose miglioreranno ancora dal 15 con l’arrivo di Giove, che porterà nuove occasioni anche per le nuove attività.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 9 aprile: fortuna

Sapete come dare il meglio di voi, questo mese inizia a darvi soddisfazioni, che continueranno nel mese di maggio. Lasciate che questa nuova stagione vi porti belle novità e domani in particolare potreste sperimentare conferme, sempre che non siano già arrivate. Cercate di imparare a valutare meglio ciò che volete fare da questo momento in avanti.

