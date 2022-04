Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 9 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli prevede un fine settimana positivo, i momenti di attesa non sono finiti però, che la prossima settimana porterà ancora un po’ di rallentamenti sul lavoro. Nella giornata di domenica potreste sentire il bisogno di parlare d’amore con il partner, per ritrovare intimità, per scacciare la sensazione tesa che si potrebbe essere creata a causa delle distanze.

Potreste sentire dello sconcerto nella lentezza in cui alcune situazioni si stanno sviluppando e non amate per niente aspettare! Ricordate che a volte la causa di questi tempi lunghi non siete voi, ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 9 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Gemelli, meglio non imporvi nelle relazioni, lasciare spazio al dialogo e ad un possibile riavvicinamento! Ci sono tutte le possibilità per andare d’accordo, ma anche nei nuovi rapporti non c’è sicurezza, forse non siete così presi da questo sentimento da pensare di metterci tutto il vostro impegno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 9 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, potrebbe volerci più tempo per organizzare delle cose, siccome state sperimentando dei rallentamenti non dovrebbe stupirvi, cercate solo di non arrabbiarvi e non aggiungere tensione a ciò che volete concludere!

Siete ansiosi di firmare un contratto o chiudere un accordo, ma c’è bisogno di tempo per fare tutto bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 9 aprile: fortuna

Il vostro week end sarà molto intenso, il cielo sarà libero da nubi per voi per vivere al meglio le giornate!

In particolare domenica potreste dedicare del tempo all’amore, potrebbe essere utile vivere bei momenti in coppia per ricominciare a vivere serenamente il rapporto che in passato forse è stato trascurato.

