Oroscopo Paolo Fox Leone domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone prevede una bella giornata domenica in particolare, con la Luna nel segno ci sono molte cose da poter fare e molto da recuperare! Le emozioni possono ritrovare spazio nella vostra vita, con questo cielo che è cambiato decisamente in meglio rispetto all’ultimo periodo.

Potete trovare incontri interessanti sul vostro percorso, nuovi amori e chi ha intenzione di recuperare dei rapporti sarà aiutato da molta forza. Durante l’ultima giornata di questo week end potete pensare di organizzare qualcosa di bello proprio per passare del tempo con il partner e pensare solo a come godervi le emozioni che vi meritate.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 aprile: amore

In amore, cari Leone, il giorno migliore per godere dei sentimenti sarà domenica, soprattutto durante quella giornata potreste sperimentare incontri interessanti! Tornano sensazioni positive in ambito sentimentale, dopo mesi di difficoltà e di allontanamento, grazie ad una Luna complice nel segno le vostre possibilità di trovare serenità in coppia aumenteranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 aprile: lavoro

In ambito professionale, cari Leone, dopo settimane in cui i progetti vi hanno lasciati incerti, tra poco sarete più sicuri. Forse avete subito un cambiamento oppure sostituendo qualcuno avete sperimentato nuove opportunità, ma anche responsabilità, che vi hanno impegnati molto.

Nei prossimi giorni potrete curare i rapporti, una cosa che da tempo vi fa pensare e a volte vi distrae anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 aprile: fortuna

Cercate di essere aperti alle novità, cari Leone, lasciate la diffidenza nel passato, soprattutto nei prossimi giorni, perché avrete più possibilità di chiarire delle crisi, risolvere le cose, per sentirvi più liberi.

Le opposizioni in meno a livello planetario, rispetto alle scorse settimane, vi consentono di avanzare verso nuove soddisfazioni.

