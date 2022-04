Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 9 aprile per i nati sotto il segno della Vergine porta elettricità nell’aria, come se doveste lottare contro tutti! Il periodo rimane un po’ nervoso perché in famiglia o tra parenti in generale possono nascere dei problemi, cercate di non seguire i pensieri negativi, di risolvere le questioni con calma.

Serve riflettere di più e in particolare dalla giornata di domenica il consiglio è quello di concentrarsi sui sentimenti, ultimamente forse avete avuto difficoltà a far capire chi vi sta accanto che ci tenete davvero. Per i progetti in corso è meglio aspettare il prossimo mese, perché la forza di Giove vi darà più possibilità di successo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 9 aprile: amore

In amore, cari Vergine, dovrete provare ad avvicinarvi di più agli affetti, anche se di solito vivete i sentimenti in un modo più concreto, da domani potrebbe essere utile dimostrare di più ciò che provate! Il fine settimana di sicuro rimane più collaborativo degli scorsi giorni, avrete più occasioni di trovare un punto di incontro con chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 9 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Vergine, va tutto un po’ a rilento, anche se voi continuate a dedicarvi ai vostri progetti, il cielo vi chiede di attendere fino a maggio per vedere dei risultati che possano soddisfarvi! Vi serve un momento di calma per chiarire le idee, le tensioni che sentite non vi fanno bene e dovreste cercare di eliminarle dalla vostra vita il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 9 aprile: fortuna

I prossimi giorni sono decisamente dedicati ad un recupero, il consiglio dell’oroscopo è quello di ritrovare il vostro equilibrio, in un periodo particolarmente difficile da gestire in cui tutto sembra portare tensione, c’è bisogno di fermarsi e concentrarsi sugli affetti e sulle emozioni positive!

Le stelle sono un po’ agitate, serve tutta la vostra capacità di mantenere il sangue freddo.

