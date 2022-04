Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 9 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci continua a portare belle emozioni ed è importante per voi lasciarvi andare e dare spazio all’istinto! Il ragionamento spesso complica le cose per voi, i troppi pensieri vi distraggono, a volte possono anche farvi allontanare persone perché vi sembra che non siano compatibili con voi.

Venere vi conforta e vi accompagna nel riscatto dei sentimenti in questi giorni, se c’è qualcuno che dimostra interesse nei vostri confronti potreste decidere di abbandonare l’insicurezza e vivere sensazioni speciali. La presenza di Giove vi porta aiuto anche sul lavoro, se volete concludere accordi meglio sfruttare il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 9 aprile: amore

Questi sono giorni molto importanti per l’amore, cari Pesci, il consiglio è quello di pensare meno del solito e liberarsi nelle emozioni per ottenere il meglio dalla vostra situazione sentimentale! Potreste ricavare spazio, da domani, per chi ha dimostrato un interesse sincero per voi, le occasioni ci sono è solo necessario agire in modo da rispettare ciò che prova il cuore, prima di ciò che può portare il ragionamento.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 9 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Pesci, continuare a contare sulla forza dei pianeti è importante per agire se sentite che vi spetta qualcosa che non avete più e che rivolete indietro!

Non cedete al nervosismo comunque, da domani potete concedervi una pausa dalla vita professionale, anche perché il cielo vi consente di ottenere molte cose e costruire una nuova sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 9 aprile: fortuna

Questa forza che vi accompagna vi sarà utile in ogni campo, cari Pesci, evitate di attivare troppi pensieri in ciò che di bello potrebbe succedere da domani, sapete bene che il vostro cuore va in una direzione diversa rispetto alla vostra mente e spesso date troppa retta alla ragione! Avete molte risorse, fate delle scelte che favoriscono il cambiamento.

