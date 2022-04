Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 aprile 2022 per il segno del Capricorno porta qualche pensiero in più, quando avete a che fare con chi è convinto di fare tutto a dovere e poi dovete risolvere voi delle questioni che non vanno, vi agitate e vi arrabbiate!

Domani sperimenterete ancora l’energia di una Luna opposta, quindi non sarà facile gestire le emozioni e viverle in maniera positiva. Forse avete bisogno di capire se le amicizie sono ancora valide. Domenica la vostra energia migliora e la prossima settimana avrete un cielo diverso, più disponibile e con un Giove e una Venere in aspetto interessante potrebbero arrivare novità anche in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 9 aprile: amore

Per quanto riguarda l’amore, cari Capricorno, state passando un periodo di revisione, forse sentite di dover avere conferme rispetto a chi fa parte della vostra vita! Da domani potrebbe non bastare la vostra volontà, forse chi vi sta accanto vuole imporsi e voi sapete che invece potrebbe essere utile fidarsi di voi e darvi retta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 9 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Capricorno, vale ciò che in queste settimane vi è stato consigliato, cioè fare richieste, portare avanti delle questioni e risolvere ciò che è rimasto in sospeso prima dell’arrivo del mese di maggio.

L’aspetto dei pianeti continua ad essere interessante, tra qualche giorno l’aiuto di Giove potrà servirvi per comunicare con capi o colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 9 aprile: fortuna

Il consiglio dell’oroscopo è quello di organizzarvi bene in questo mese pieno di cose da fare, sicuramente da domani vi serve più chiarezza.

Vi trovate in un periodo in cui vi serve risolvere nel campo degli affetti, ma anche in campo lavorativo, le emozioni domani potrebbero non essere del tutto positive, ricordate che però domenica c’è spazio per il recupero.

