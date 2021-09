Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Ariete

Cari amici dell’Ariete, la vostra domenica sembra volervi spingere a cercare della tranquillità che da tempo avete perso.

Ottima la Luna, che vi permetterà di chiudere, senza feriti, qualsiasi discussione o problematica rimaste in sospeso! Occhio solo, però, ai ritardi, sia sul lavoro che ad un appuntamento amoroso importante, nel caso siate single. Cercate di riposare in serata.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, in questa domenica sembrate finalmente poter trovare una soluzione ad un problema che da tempo vi segue! Nel caso siate in coppia è forse arrivato il momento di cominciare a pensare a qualche piano futuro, ma non affrettate i tempi. Piccole complicazioni, invece, sul posto di lavoro, non fatevi scoraggiare ma cercate di risolverle.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Sagittario

Carissimi Sagittario, la vostra giornata di domenica sembrerebbe essere interessata da un qualche fastidioso evento. Un amico, o il partner, o ancora un famigliare, potrebbero farvi perdere la vostra fiducia in loro a causa di uno sgarro, ma magari parlatene. Cercate solo di essere un attimo più aperti e meno testardi, non ne ricaverete mai nulla a cercare di far prevalere solo il vostro pensiero.