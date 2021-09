Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 26 settembre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 26 settembre:

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Gemelli

Carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, ottima la vostra giornata di domenica, con una Luna decisamente sorridente che vi permette di sentirvi allegri e spensierati!

Un notevole desiderio di contatto con gli altri vi spingerà verso alcune nuove conoscenze, anche amorose! Voi liberi professionisti godrete di una gran giornata, ed in generale il lavoro è soddisfacente per tutti!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Bilancia

Amici della Bilancia, in questa giornata di domenica vi sentirete un po’ voi contro il mondo, che non vi capisce e non vi supporta. Magari, però, fermatevi un attimo a ragionare sul fatto che non possano essere tutti contro di voi, ma magari un atteggiamento aggressivo li fa mettere sulla difensiva. Dei problemi attendono le coppie, mentre sul lavoro la voglia è veramente poca.

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Acquario

Occhio, cari Acquario, a non permettere al vostro umore compromesso di inficiare la vostra corsa verso il successo, lavorativo ma anche amoroso. Dedicate al vostro partner le attenzioni necessarie, anche se magari vi sentite poco attivi e attenti. Non siate disinteressati, e magari evitate di andare a lavorare se poteste deciderlo, in modo da non incappare in nessun fastidioso problema.