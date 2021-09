Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Cancro

Cari Cancro, questa domenica non sembra essere esattamente positiva o serena per voi, facendovi avvertire un notevole peso sopra alle vostre spalle.

Troppe responsabilità gravano su di voi, in un crescente desiderio di mollare tutto e scappare. Evitatelo, ovviamente, e cercate piuttosto il caldo conforto della vostra dolce metà. Il lavoro è piatto e monotono, magari evitatelo se possibile.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Scorpione

Carissimi nati sotto lo Scorpione, questa giornata di domenica sembra volervi spingere a mettere mano al vostro portafogli, alleggerendolo notevolmente. Tuttavia, al contempo in amore regna un’assoluta tranquillità, che si accompagnerà ad una buona sensazione di unione con il partner! Forse, alcuni di voi riceveranno anche una nuova proposta lavorativa, valutatela bene!

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Pesci

Una giornata di domenica veramente brutta ed impegnativa attende voi amici dei Pesci all’orizzonte, occhio. Dovreste avere difficoltà nel controllare ciò che dite, o fate, rischiando di compromettere un qualche rapporto che per voi in realtà è importante. Evitate il lavoro, non è assolutamente buono e avete la necessità di riposarvi per non trascorrere un’altra pessima settimana lavorativa.