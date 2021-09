Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Toro

Ciò che attende voi amici del Toro in questa giornata di domenica sembrano essere un’importante serie di discussioni, più o meno costruttive.

Provate una certa agitazione dentro, e sicuramente discutere e litigare con il partner non migliora la situazione, occhio. Molto buono, però, il lavoro dove forse un accordo potrebbe giungere alla conclusione migliore che poteste sperare!

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Vergine

Una fantastica giornata, sia per l’amore che per il lavoro, sembra attendere voi carissimi amici della Vergine all’orizzonte di questa domenica!

Voi single sembrate poter conoscere qualcuno, ma non sperate che siano gli altri a farsi avanti, aprite gli occhi ed agite. Occhio a qualche piccola spesa, i soldi torneranno utili più avanti e ora non dovrebbe essere sprecati inutilmente. Buono il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre: Capricorno

Voi del Capricorno, invece, dovreste essere al cospetto di una giornata di domenica che vi permetterà di sentirvi finalmente di nuovo a vostro agio, dopo numerose complicazioni. L’armonia con il partner è veramente alle stelle, approfittatene per migliorare anche l’unione! State solo attenti alle tensioni in ufficio, meglio non dire cose di troppo con colleghi e superiori.