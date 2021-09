Oroscopo Bilancia domani 29 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 29 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Il cielo che vi accoglierà in questa giornata di mercoledì sembra essere piuttosto buono e favorevole per voi, anche se nel corso del pomeriggio la Luna cambierà aspetto causandovi alcuni fastidi. Nonostante questo, però, cercate di sfruttare la mattinata per fare qualcosa di costruttivo, magari un paio di progressi sul posto di lavoro!

Il pomeriggio sarà caratterizzato da alcuni ritardi, ma il clima generale è ottimo!

Oroscopo Bilancia, 29 settembre: amore

La giornata amorosa sembra essere leggermente ignorata dagli astri sopra alla vostra testa, notizia che non dovreste prendere come negativa, non preoccupatevi!

Anzi, con questo cielo potreste contare su una giornata piuttosto tranquilla, dove il vostro procedere di coppia è sereno e privo di fastidi! Mentre, per voi single della Bilancia, si traduce in nessuna grande opportunità.

Oroscopo Bilancia, 29 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, amici della Bilancia, la giornata che vi attende in questo mercoledì sembra essere vantaggiosa soprattutto per quanto riguarda la mattinata, con la Luna positiva!

Cercate di fare tutte le cose più importanti nelle prime ore, viaggiando o spostandovi se ne aveste bisogno, perché poi dal pomeriggio tutto sarà all’insegna dei ritardi e dei contrattempi.

Oroscopo Bilancia, 29 settembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra offrire nessuna occasione concreta in questa giornata di mercoledì, a voi amici nati sotto il segno della Bilancia. Tuttavia, se vi proponessero un investimento, valutatelo perché sembra essere veramente buono!