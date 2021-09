Oroscopo Sagittario domani 29 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 29 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Occhio alla vostra mattinata di mercoledì, amici del Sagittario, perché la Luna sarà ancora opposta, fortunatamente per poche ore però! Mercurio e Marte sono piuttosto buoni e potrebbero aiutarvi in maniera consistente nella carriera lavorativa, permettendovi di fare alcuni buoni passi avanti!

Venere, invece, continua a rendere travagliato il procedere amoroso, occhio ancora una volta a quelle bugie.

Oroscopo Sagittario, 29 settembre: amore

Amici del Sagittario impegnati stabilmente, la vostra vita amorosa non sembra proprio volervi regalare un momento di pace in questo periodo, continuando a causarvi piccoli e grandi malintesi con la vostra dolce metà.

Cercate, come ormai avrete capito, di affrontarli con la giusta calma, evitando di urlare, arrabbiarvi e, soprattutto, litigare. Tutto si può risolvere, non preoccupatevi!

Oroscopo Sagittario, 29 settembre: lavoro

Il lavoro, invece, forte del supporto di Marte e Mercurio dovrebbe regalarvi, anche in mattinata, delle buonissime soddisfazioni! Il vostro procedere generale è buono, anche se l’opposizione della Luna potrebbe farvi arrivare tardi in mattinata.

Dei buoni affari sembrano attendervi, assieme anche alla conclusione di un fantastico progetto, nel quale potrete contare sull’aiuto di un buon collega!

Oroscopo Sagittario, 29 settembre: fortuna

La fortuna, infine, è la principale promotrice del benessere piuttosto generalizzato che dovrebbe caratterizzare il vostro mercoledì, cari nati sotto il Sagittario! Purtroppo, però, non può aiutarvi in amore, lì occorre solo tantissima pazienza e buona volontà!