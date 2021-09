Oroscopo Leone domani 29 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Le prime ore di questa giornata di mercoledì, amici del Leone, potrebbero garantirvi delle piccole soddisfazioni, anche se va detto che a fine giornata non vi sentirete per nulla soddisfatti a causa della posizione che occuperà la Luna. Piccoli ritardi e grandi spese sembrano attendervi, occhio.

Anche in amore potreste dover affrontare una qualche questione con il partner, ma veramente facile da risolvere!

Oroscopo Leone, 29 settembre: amore

State, dunque, attenti alla vostra vita amorosa perché non sembra essere completamente tranquilla, cari Leone. In particolare, voi che siete impegnati da poco tempo sembrate dover ancora definire qualche paletto per la nuova relazione, ma cercate di farlo senza impeto o nervosissimo, ed anche senza far prevalere a tutti i costi il vostro punto di vista.

Il dialogo è buono, quindi parlatene.

Oroscopo Leone, 29 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, con una buonissima dose di impegno in mattinata potreste raggiungere dei soddisfacenti risultati, pur non riuscendo a fare progressi rispetto al successo.

Nulla di grave, almeno fino al pomeriggio quando la Luna cambierà posizione diventando negativa. In quel caso, il vostro procedere si farà più incerto, e la mente si riempirà di piccoli e grandi fastidi, state attenti.

Oroscopo Leone, 29 settembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di particolare o entusiasmante in serbo per voi, amici nati sotto il segno del Leone. Cercate di non darci peso, non siete soliti credere negli influssi esterni, preferendo darvi da fare!