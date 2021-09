Oroscopo Scorpione domani 29 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 29 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, Venere sarà ancora positiva e molto forte nella vostra orbita celeste di mercoledì, raggiunta nel pomeriggio anche dall’ottima Luna! In giornata potreste, dunque, incappare in un piccolo evento fortunato, come un guadagno o un nuovo incontro! Occhio solo alla stanchezza, oltre che allo stress, che quei fastidiosi Marte e Mercurio opposti sembrano volervi causare.

Buono l’amore!

Oroscopo Scorpione, 29 settembre: amore

La giornata amorosa che attende voi amici impegnati sembra essere decisamente buona e tranquilla, per quanto priva di grandi emozioni o novità. Magari, però, approfittatene per fare qualcosa di bello in serata con il partner!

Voi cari single dello Scorpione, invece, siete davanti ad una svolta! Invitate ad uscire quella persona che vi piace, oppure uscite a conoscere qualcuno, nuove relazioni sono nell’aria!

Oroscopo Scorpione, 29 settembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa non dovreste sottovalutare quella stanchezza che vi pesa sulle spalle, così come non dovreste dare troppo peso allo stress.

Stando, insomma, attenti a come vi muovete e agite, tutto dovrebbe andare in maniera piuttosto buona, magari facendovi anche ottenere alcuni buoni risultati! Occhio anche alle distrazioni, sembrano essercene molte.

Oroscopo Scorpione, 29 settembre: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere quasi la protagonista di questa buonissima giornata di mercoledì, per voi amici nati sotto il segno dello Scorpione! Dovreste, infatti, incappare in un notevole ed importante evento fortunato che vi gratificherà nel profondo, tenete gli occhi aperti!