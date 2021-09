Oroscopo Capricorno domani 29 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il mercoledì che si aprirà davanti a voi amici del Capricorno sembra essere leggermente impegnativo e negativo, con Marte e Mercurio opposti e fastidiosi, raggiunti dalla Luna nel corso del pomeriggio. Ritardi, contrattempi e disagi generici sembrano all’ordine del giorno, non abbiate timore a rimandare alcuni appuntamenti importanti.

Gioite dell’amore, che sembra regalare alcune buone soddisfazioni!

Leggi l’oroscopo del 29 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Capricorno, 29 settembre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere decisamente buona e positiva, regalandovi alcune ottime possibilità, specialmente per voi amici del Capricorno impegnati stabilmente!

La passionalità non è esattamente al massimo, ma non dovrebbe essere un vero e proprio problema, soprattutto se puntaste all’emotività e al romanticismo! Piccole difficoltà anche nell’espressione dei sentimenti.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 29 settembre: lavoro

Il lavoro, invece, potrebbe essere soddisfacente in questa giornata di mercoledì, amici del Capricorno, ma dovrete stare veramente molto attenti. Cercate di evitare il più possibile i ritardi e i contrattempi, perché dovrete anche fronteggiare alcuni fastidi che richiederanno mente lucida e prontezza d’azione.

Non aspettatevi chissà quale successo, ma alcune piccole soddisfazioni si!

Oroscopo Capricorno, 29 settembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra poter avere nulla di importante o gratificante in serbo per voi, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. Non pensateci, state attenti a cosa vi capita attorno e non vi accorgerete nemmeno della sua assenza.