Tale e Quale Show anticipazioni: i nuovi artisti interpretati nella terza puntata condotta da Carlo Conti

Tale e Quale Show ed il suo storico conduttore Carlo Conti continuano la loro marcia trionfale da re incontrastati degli ascolti del venerdì sera con un altro appuntamento che andrà in onda il prossimo venerdì. Quella di settimana scorsa è stata una puntata che in termini di ascolti ha confermato la leadership visto del programma sul GF VIp 6 di Alfonso Signorini in onda su Canale5. Ora è arrivato il momento della terza puntata di venerdì 1 ottobre 2021 con la trasmissione che torna in onda su Rai1 a partire come sempre dalle ore 21:30 circa. Ecco chi dovranno interpretare nella terza puntata gli undici concorrenti Vip che si stanno sfidando a suon di imitazioni.

Tale e Quale Show: il bilancio della seconda puntata

Carlo Conti e la sua inconfondibile Tale e quale Show si confermano una gallina dalle uova d’oro per la televisione publica grazie alla garanzia di attirare l’attenzione di milioni di spettatori. Il programma è stato infatti capace di accaparrarsi il duello di ascolti con rivale, rappresentato dal reality show del GF Vip6, facendo registrare un soddisfacente 21% di share, grazie ai 3 milioni e 700 mila telespettatore incollati davanti allo schermo.

L’undicesima edizione della trasmissione si sta confermando sui suoi standard grazie all’inconfondibile format ed ad una giuria che ogni volta si rinnova con la presenza fissa in studio di un nuovo giudice interpretato da un imitatore diverso. Nella seconda puntata infatti accanto all’iconico Cristiano Malgioglio, alla storica giudice Loretta Goggi ed al comico Giorgio Panariello si è aggiunta anche “Maria De Filippi”, per così dire , sapientemente interpretata da Vincenzo De Lucia.

Tale e Quale Show: quali cantanti imitati vedremo nella terza puntata

Una settimana calda, almeno per quanto riguarda le polemiche, accese soprattutto da alcuni messaggi inviati al giudice Cristiano Malgioglio da Alba Parietti, dopo le critiche delle scorse settimane.

Come di consueto al termine della puntata Carlo Conti ha anticipato i grandi della musica che saranno interpretati nella prossima puntata dello show in onda venerdì 1 ottobre 2021.

Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno imitati: