Tale e Quale Show anticipazioni: Carlo Conti e le imitazioni di questa sera dello show di successo

Tale e Quale Show e Carlo Conti si preparano per una nuova entusiasmante puntata. Il quinto appuntamento andrà in scena venerdì 15 ottobre 2021 sempre su Rai1 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. Torneranno al completo tutta la squadra dei concorrenti in gara e quella della giuria che la scorsa settimana si è impreziosita anche della presenza di Francesca Manzini nei panni di Asia Argento. Ecco chi dovranno interpretare nella quinta puntata gli undici concorrenti Vip che si stanno sfidando a suon di imitazioni.

Tale e Quale Show: il bilancio della quarta puntata

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show si sono riconfermati ancora una volta come il programma più visto in televisione del venerdì sera, facendo segnare la puntata più vista della stagione con un convincente 21,84 % di share.

La puntata di venerdì 8 ottobre 2021 ha infatti battuto nuovamente il reality show del GF Vip6 in onda su Canale5.

L’undicesima edizione della trasmissione si sta confermando su degli altissimi standard grazie alla sua formula consolidata ed all’aggiunta in giuria di un imitatore differente per ogni puntata.

Nella quarta puntata infatti accanto all’iconico Cristiano Malgioglio, alla storica giudice Loretta Goggi ed al comico Giorgio Panariello si è aggiunta anche Francesca Manzini con l’interpretazione della laconica Asia Argento. Chi sarà il prossimo imitatore a raggiungere i 3 giudici?

Tale e Quale Show: quali cantanti saranno imitati nella quinta puntata

Come di consueto al termine della scorsa puntata Carlo Conti ha anticipato quali saranno i grandi della musica che verranno interpretati venerdì 15 ottobre 2021. Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno imitati:

Intanto, Alba Parietti sui social si mostra proprio insieme ad Ornella Vanoni senza nascondere un po’ di paura per quello che accadrà in puntata.