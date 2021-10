Oroscopo Paolo Fox settimana dal 18 al 24 ottobre: oroscopo e classifica per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 18 al 24 ottobre

Oroscopo per la settimana dal 18 al 24 ottobre. Vuoi sapere cos’hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale? Leggi le previsioni su amore, lavoro, fortuna e molto altro. Paolo Fox ha letto le stelle per questa settimana e ha decretato la classifica dei segni:

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Quartultima posizione per voi cari amici dell’Ariete in questa penultima settimana di ottobre.

Gli impegni a cui dovrete fare fronte sembrano essere veramente molti, presentando al vostro cospetto anche un paio di sfide. Ricordate sempre che i prossimi due anni, a partire da maggio 2022 saranno veramente meravigliosi, vale la pena stringere i denti in questo momento! Recuperate in amore.

Oroscopo Toro

Carissimi nati sotto il segno del Toro, secondo la classifica dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, occupate la quarta posizione!

Per ora, però, è anche vero che siete in una sorta di stasi, in attesa del mese prossimo in cui gli influssi che vi attendono saranno parecchi ed importanti! L’amore sta iniziando a recuperare terreno, ma non è detto che non dobbiate chiudere il vostro rapporto.

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, una meravigliosa terza posizione nella classifica settimanale di Paolo Fox per voi! Gli astri pronti ad allietare il vostro procedere sembrano essere tanti e particolarmente forti. L’amore sembra essere ottimo in settimana, così come quelle opportunità nuove che vi attendono sul posto di lavoro.

Il fine settimana sembra tutto all’insegna della vostra relazione stabile!

Oroscopo Cancro

Ultima posizione per voi amici nati sotto il Cancro che in queste giornate sembrate dover prestare particolarmente attenzione soprattutto al nervosissimo e all’agitazione che potrebbero colpirvi. Un evento passato, tornato alla vostra mente, potrebbe accentuare ulteriormente l’agitazione, ma cercate di lasciarvi alle spalle il passato, ambendo ad un futuro migliore, è l’unico modo per andare avanti.

Oroscopo Leone

Dopo due settimane di ottobre decisamente fortunate nelle quali occupavate il podio della classifica, carissimi Leone, in questa penultima settimana del mese sembrate finire veramente in basso. Può darsi che un addio che avete dovuto affrontare vostro malgrado vi causi una notevole confusione ed agitazione, ma cercate di andare avanti. Saturno vi ostacola, ma voi siete dei combattenti!

Oroscopo Vergine

Cari amici della Vergine, la settimana che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra volervi mettere in alcune ottime posizioni!

Mercurio è piuttosto stimolante ed interessante, mentre da metà novembre sarete interessati anche da Venere positiva! Dei nuovi progetti lavorativi, o anche amorosi, sembrano prendere il via in settimana, riaccendendo la vostra voglia di fare sempre cose nuove!

Oroscopo Bilancia

Primissima posizione in questa classifica dell’oroscopo basata sulle letture degli astri di Paolo Fox, per voi della Bilancia! In questa prima parte della settimana dovreste avvertire delle notevoli migliorie nella vostra vita amorosa e relazionale, anche e soprattutto se foste single alla ricerca di qualcosa di entusiasmante!

Per il lavoro, invece, attendete la seconda parte della settimana!

Oroscopo Scorpione

Una meritevole quinta posizione per voi nati sotto lo Scorpione in questa penultima settimana di ottobre! In generale, per voi sembra essere sempre più importante lasciare un po’ di spazio alle persone che vi circondano. Cercate di dedicarci le vostre attenzioni, non dovete essere sempre il centro dei pensieri di tutti. L’amore è veramente gratificante, i rapporti sociali un pochino meno.

Oroscopo Sagittario

Cari amici del Sagittario, la settimana che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra voler riaccendere quella vostra vena romantica, nel caso siate impegnati stabilmente! L’amore torna, dunque, ad essere importante e favorevole dopo numerosi tentennamenti! Occhio al fine settimana in cui la Luna vi sarà opposta, cerate di non mentire al partner, ma neppure agli amici o ai famigliari.

Oroscopo Capricorno

Male, carissimi Capricorno, per questa penultima posizione nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. Avete bisogno di recuperare quella stabilità così tanto importante per la vostra vita, ma al contempo siete anche turbati e stanchi. La voglia è quello di lasciarvi tutto alle spalle, nessun campo regala le gratificazioni che volete ottenere. Tutto questo a causa soprattutto della pessima Luna.

Oroscopo Acquario

Voi dell’Acquario sembrate occupare una bellissima seconda posizione in questa classifica dell’oroscopo per la penultima settimana di ottobre! Questo momento sembra essere veramente importante per voi che potreste prendere in mano la vostra vita e condurla verso ciò che avete sempre sognato! Dei cambiamenti sembrano pronti ad allietarvi, cercate di approfittarne!

Oroscopo Pesci

Molto bene questa settimana per voi, amici dei Pesci, che state iniziando a rialzarvi dalla vostra ormai consueta ultima posizione della classifica dell’oroscopo settimanale! Certo, ancora solamente in ottava posizione, ma comunque per ora dovrete solo fronteggiare la pessima Venere, che tra sabato e domenica darà il via a qualche piccolo litigio amoroso. A novembre tutto migliorerà!

