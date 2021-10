Oroscopo Paolo Fox domani 22 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Cancro

Carissimi Cancro, il venerdì che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere interessato da una notevole sensazione di nervosismo che renderà il vostro procedere arrabbiato e confuso.

I grattacapi non mancheranno in giornata, così come neppure le preoccupazioni vuote e insensate. Anche in amore le cose non sono troppo serene, occorre che siate pazienti e non creiate problemi.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Scorpione

L’opposizione lunare che le letture degli astri di Paolo Fox sembrano disegnare nella vostra giornata di venerdì non vi renderà facile muovervi ed agire, cari Scorpione. Non aspettatevi chissà quale pessimo influsso o chissà che problema, state tranquilli, la stanchezza sarà solo decisamente opprimente. Non dimostratevi arroganti e presuntuosi se tentaste un approccio, amici single.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Pesci

Amici nati sotto il segno dei Pesci, il vostro venerdì sembra essere ancora interessato da qualche fastidiosa discussione amorosa. Non state lì a rinvangare il passato e i problemi che vi siete lasciati alle spalle, non serve a nulla se non a litigare. Sul lavoro, invece, se vi attendesse un qualche viaggio, questo sarebbe pregno di occasioni fortunate, ma ne risente parecchio la produttività, occhio.