Oroscopo Leone domani 22 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 22 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, questo periodo per voi non sembra essere particolarmente brutto o negativo con le varie sfere che nel bene e nel male progrediscono! In questa giornata di venerdì tutto sembra tranquillo, ma la Luna è negativa e crea qualche piccola tensione, disturbando il vostro procedere.

Ritardi e contrattempi sono sempre presenti, magari spingendovi a rimandare un qualche appuntamento amoroso.

Oroscopo Leone, 22 ottobre: amore

Ciò che vi attende nella sfera amorosa sembra essere un’ottima giornata solare da vivere con il partner stabile! Niente di troppo grande o nuovo vi attende, ma vi sentirete comunque piuttosto felici!

Voi amici single del Leone, invece, se aveste in programma un qualche appuntamento nel corso della giornata, forse vi sentirete costretti, ad un certo punto, a rimandarlo o annullarlo.

Oroscopo Leone, 22 ottobre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, amici del Leone, tutto sembra poter andare in maniera spedita, senza nessun grande ostacolo a rovinare la vostra corsa! Solamente nelle prime ore della giornata potreste non riuscire a tenere testa a tutto ciò che dovreste fare, magari arrivando anche in ritardo.

Niente di grave, ma magari se avvisaste in anticipo potreste evitare di infastidire chiunque.

Oroscopo Leone, 22 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di nuovo in serbo per voi, carissimi amici nati sotto il segno del Leone. Tuttavia, se recentemente aveste investito dei soldi, sappiate che potreste raccoglierne i frutti!