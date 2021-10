Oroscopo Ariete domani 22 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 22 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Ariete

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Nel corso di questa giornata di venerdì, cari Ariete, la Luna occuperà la posizione astrale che indica il possibile insorgere di una qualche spesa inattesa per voi. Nulla di troppo grave, dovreste riuscire ad affrontarla senza nessuna conseguenza negativa! L’amore, nel frattempo, sembra attraversare un ottimo momento, ma con un marcato calo della passionalità.

Il lavoro è interessato da un notevole nervosismo.

Oroscopo Ariete, 22 ottobre: amore

In amore, insomma, dovreste godere di un ottimo cielo per la vostra relazione stabile, grazie al quale vi sarà possibile dimostrare senza difficoltà al partner cosa provate!

Occhio solo a quel calo nella passionalità che gli astri sembrano anticipare. Voi single dell’Ariete, invece, non sembrate avere grandi possibilità di incontro, ma se foste già innamorati allora datevi da fare che la strada è in discesa!

Oroscopo Ariete, 22 ottobre: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa perché in questa giornata di venerdì sembrate dover fare i conti con l’opposizione astrale di Mercurio. Il pianeta sembra volervi causare una qualche serie di complicazioni o disagi che daranno vita ad una certa sensazione di nervosissimo.

State solo attenti a non portarlo all’interno delle mura domestiche, facendolo pesare al partner che si infastidirebbe.

Oroscopo Ariete, 22 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere particolarmente interessata ad influenzare la vostra giornata di venerdì, carissimi nati sotto l’Ariete. Nulla di grave, non ci sono grandi problemi ad attendervi, nel fine settimana qualcosa potrebbe arrivare!