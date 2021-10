Oroscopo Bilancia domani 22 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, a livello astrale la giornata che si aprirà davanti a voi in questo venerdì sembra essere veramente ottima, con la Luna, Venere, il Sole, Marte e Mercurio tutti dalla vostra parte! In generale, dunque, qualsiasi cosa importante in cui deciderete di impegnarvi sembra poter progredire in maniera ottima, soprattutto parlando del lavoro!

Non siate esigenti con il partner, l’amore è piuttosto sereno!

Oroscopo Bilancia, 22 ottobre: amore

La vostra sfera amorosa, dunque, in questa giornata di venerdì sembra essere decisamente lieta e serena, carissimi Bilancia! Nel caso siate stabilmente impegnati, però, cercate di non essere troppo esigenti nei confronti del vostro partner, potrebbe prenderla un po’ male.

Mentre, amici single, voi dovreste decisamente sfruttare quell’ottimo sex appeal su cui potete contare, per conquistare qualcuno!

Oroscopo Bilancia, 22 ottobre: lavoro

Professionalmente parlando, invece, amici della Bilancia, la giornata che vi troverete ad affrontare in questo venerdì sembra essere veramente ottima!

La maggior parte degli influssi su cui potete contare sembrano volersi riversare in questo ambito, vi conviene approfittarne! Energici, attivi e produttivi, qualsiasi cosa vi si chieda di fare sembra essere un gioco per ragazzi! Il successo è sempre più vicino!

Oroscopo Bilancia, 22 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra essere molto attenta a ciò di cui avete bisogno in questa giornata di venerdì, carissimi nati sotto il segno della Bilancia. Non perché non voglia garantirvelo, ma perché non sembrate aver bisogno di nulla!