Oroscopo Scorpione domani 22 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 22 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Le prossime due giornate che dovrete affrontare, cari Scorpione, sembrano essere interessate dall’opposizione della Luna nei vostri piani astrali. La cosa più importante, dunque, in questa giornata di venerdì sarà muovervi con cautela ed attenzione, senza agire d’impulso. Forse potrebbe essere meglio rimandare alcuni impegni che vi siete fissati, mentre sul lavoro vi attendono alcune complicazioni.

Oroscopo Scorpione, 22 ottobre: amore

La giornata amorosa che vi attende, almeno a livello astrale, non sembra presentare grandi complicazioni, sfide o problemi per voi amici dello Scorpione! Tuttavia, in questa giornata soffrite di un pessimo e complicato umore che non vi rende molto attenti o tranquilli nelle interazioni con il partner stabile.

Se foste single, similmente, non credete di poter ottenere qualcosa di buono.

Oroscopo Scorpione, 22 ottobre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, le varie situazioni che state affrontando non sembrano poter trovare dei modi per progredire o per risolversi. Il rischio, anzi, è quello che sfuggano completamente dal vostro controllo, andando a finire chissà dove e, quasi sicuramente, fallendo.

Magari lasciate perdere le cose più importanti e difficili, pensate alle mansioni classiche e necessarie.

Oroscopo Scorpione, 22 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non avrete faticato ad intuirlo, non sembra volervi garantire grandissime opportunità in questa giornata di venerdì. Niente di grave, carissimi nati sotto lo Scorpione, siete abituati a cavarvela!