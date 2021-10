Oroscopo Paolo Fox domani 22 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Gemelli

Alcune situazioni leggermente complicate o oscure sembrano accogliervi in questa giornata di venerdì, amici nati sotto i Gemelli, state attenti.

Forse è il caso di non darci troppo peso, prendendo le cose per come arrivano e senza che speriate di poterle modificare a vostro favore, non ci riuscireste. Occhio, soprattutto, alla famiglia, mentre amore e lavoro procedono sereni!

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Bilancia

Voi carissimi Bilancia, siete alle porte di un venerdì ottimo per rivelare i vostri veri sentimenti verso una persona che costella la vostra vita, almeno secondo le letture dei transiti astrali di Paolo Fox!

Potreste riuscire a risolvere alcune problematiche che vi infastidiscono da giorni, approfittatene! In amore, se foste impegnati, potreste iniziare a progettare qualche importante progetto per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Acquario

Amici dell’Acquario, la giornata che vi accoglierà in questo venerdì sembra essere interessata da un qualche problema fisico, occhio. Giove e Saturno vi rendono riflessivi, cercando di capire cosa non vada nella vostra vita e come possiate risolverlo senza causare dolore a nessuno. Convinzione e determinazione sono fondamentali per ottenere ciò che desiderate, non mancate di mettercele!