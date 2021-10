Oroscopo Paolo Fox domani 22 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Ariete

Cari nati sotto l’Ariete, in questa giornata di venerdì avvertirete forte di voi il desiderio di rivalsa, dai fastidi subiti da qualcuno attorno a voi, ma anche dai vari fallimenti amorosi e lavorativi dell’ultimo periodo!

Il successo, l’avrete ormai capito, non sembra poter arrivare entro la fine del 2021, ma l’anno prossimo, con Giove positivo, sarà tutto in discesa, almeno per quanto riguarda il lavoro!

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Leone

Ciò che vi attende, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sembra essere un venerdì interessato da un certo nervosismo, carissimi nati sotto il Leone. Non fatevi trascinare dalla negatività e dalle sensazioni negative, finirebbero solo per rovinare il vostro procedere e la produttività. Non prendete decisioni complicate di petto, e state sempre attenti a come vi rivolgete alla vostra dolce metà.

Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre: Sagittario

Amici del Sagittario, il vostro venerdì non sembra essere esattamente entusiasmante o interessato da chissà quale transito positivo o negativo. Occhio, però, a non litigare o creare problemi con il partner stabile perché nel fine settimana vi attende già una qualche discussione, meglio non ingigantirla! Il lavoro, invece, procede senza infamia e senza lode, nella totale tranquillità.