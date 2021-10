Oroscopo Paolo Fox domani 23 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 23 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 23 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Ariete

Questa giornata di sabato, cari Ariete, sembra rendervi possibile esprimere a pieno e con estrema lucidità i vostri sentimenti, sia che siate impegnati o single!

Degli importanti incontri sembrano potervi attendere, allietandovi profondamente l’umore! Non è che si tratti esclusivamente di conoscenze ed incontri amorosi, potreste anche conoscere qualcuno di utilissimo per il lavoro!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, la vostra giornata di sabato sembra essere interessata dalle ottime Luna e Venere nei vostri piani astrali! Sul posto di lavoro sembra possibile che riusciate a concludere un qualche buon accordo, approfittatene! Sentimenti ed emozioni saranno messi in primissimo piano in questa giornata, godeteveli specialmente se foste stabilmente impegnati!

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Sagittario

Occhio, carissimi Sagittario, perché questa giornata di sabato sembra essere leggermente problematica, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox. Sembra che potreste trovarvi a fare per lo più cose che non vi piacciono per nulla, oppure comunicare con persone che proprio non sopportate. Le routine vi schiacciano, non vi piacciono, meglio cercare una via di fuga finché siete in tempo!