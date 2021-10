Oroscopo Scorpione domani 23 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Marte, nel corso di questa giornata di sabato, entrerà con forza nei vostri piani astrali, carissimi amici dello Scorpione, in una posizione veramente ottima per voi! La sua presenza nel corso delle prossime giornate sarà veramente importante per riaccendere in voi la determinazione che questo 2021 vi ha un po’ sciupato!

Le energie cresceranno a dismisura, mentre la vostra mente tornerà ad essere lucida e sicura!

Oroscopo Scorpione, 23 ottobre: amore

La giornata amorosa, però, non sembra ancora essere pienamente tranquilla per voi amici dello Scorpione che forse dovrete fare i conti con alcuni piccoli strascichi dell’opposizione lunare.

Nulla di grave, al più un leggero senso di disagio o malessere, ma da domenica dovrebbe già essere solo un ricordo! Voi single, per ora, non impegnatevi troppo, attendete che gli astri siano tutti positivi!

Oroscopo Scorpione, 23 ottobre: lavoro

Invece, carissimi Scorpione, la giornata che vi attende sul lavoro sembra essere veramente ottima, interessata innanzitutto da quell’importante aumento di energie!

Per ora non saranno ancora al massimo, ma comunque unendole alla vostra determinazione in crescita, riuscirete sicuramente a raggiungere qualche buon risultato in giornata! Datevi da fare e non tiratevi indietro proprio ora!

Oroscopo Scorpione, 23 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna una qualche piccola, ma ignota, influenza sembra volervela regalare in questa giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione! Vi toccherà stare un pochino attenti attorno a voi per capire di cosa si tratti!