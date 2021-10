Oroscopo Cancro domani 23 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

La giornata che si aprirà per voi in questo sabato non sembra essere glorificata da un gran cielo, cari Cancro, con un Mercurio abbastanza fastidioso, unita anche a Venere e Giove. Nel frattempo, Marte non è più negativo, migliorando almeno leggermente i vostri rapporti famigliari, interessati da qualche fastidio.

Avvertite l’esigenza di riposare e recuperare, magari evitate il lavoro se poteste deciderlo.

Oroscopo Cancro, 23 ottobre: amore

La giornata amorosa non sembra presentare alcuna sfida particolare per voi, seppur tecnicamente la posizione di Venere sembri essere veramente sfavorevole. In generale, quindi, se il vostro rapporto fosse in una fase di tranquillità, allora non dovreste aspettarvi nulla di male.

Mentre, se la crisi fosse già scoppiata da qualche giorno, occhio a cosa dite e fate, non vi conviene litigare, carissimi Cancro.

Oroscopo Cancro, 23 ottobre: lavoro

Anche il lavoro non sembra essere interessato da nessuna grande novità, emozione o sensazione positiva, cari Cancro. Di per sé non è una cosa negativa, ma se poteste evitare di lavorare e stancarvi ulteriormente, cercando invece un buon riposo in vista della prossima settimana, allora fatelo!

Altrimenti, la cosa più importante sarà rimanere concentrati, magari sulle cose più semplici!

Oroscopo Cancro, 23 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra per nulla essere presente al vostro fianco in questa giornata di sabato, cari nati sotto il segno del Cancro. Avrete capito che la giornata non è un granché, non peggioratela pensando alla fortuna assente.