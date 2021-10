Oroscopo Gemelli domani 23 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 23 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Una buona Luna dovrebbe illuminare il vostro cielo di sabato, cari amici dei Gemelli, che dovrebbe resistere almeno fino a fine mese! Novembre sarà all’insegna della pessima posizione di Marte che inizia il suo transito in giornata, ma senza quasi influenze. In generale, comunque la Luna nel fine settimana favorisce ogni tipo di spostamento o viaggio, riempiendolo di ottime fortune, emozioni ed opportunità!

Oroscopo Gemelli, 23 ottobre: amore

La Luna, cari Gemelli, in questa giornata di sabato sembra infondervi una grande generosità e passionalità, ma purtroppo Venere opposta non vi permetterà di goderne.

Delle piccole incertezze e difficoltà vi attendono dai contatti con il partner, ma nulla di irrisolvibile! Evitate di litigare e magari organizzate un piccolo viaggio o una gita, godete il sole che vi illumina e la compagnia del partner!

Oroscopo Gemelli, 23 ottobre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, non dovreste conoscere nessun particolare influsso negativo o positivo, carissimi Gemelli. Certo, forse rimanendo a casa a fare qualcosa di bello con il partner la giornata potrebbe essere più entusiasmante, ma se non poteste sceglierlo, almeno impegnatevi!

Le energie e la voglia non sono tante, in un generale clima di monotonia che alla lunga vi farà innervosire.

Oroscopo Gemelli, 23 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sarà importante e forte solamente per coloro di voi che decideranno di viaggiare, muoversi e spostarsi, da soli, con il partner o con chiunque vogliate! In tal caso, carissimi nati sotto i Gemelli, le fortune saranno veramente moltissime!