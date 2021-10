Oroscopo Toro domani 23 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Occhio, carissimi Toro, perché Marte sembra iniziare un percorso piuttosto brutto nella vostra orbita celeste, anche se nel frattempo va detto che la Luna sarà piuttosto positiva! Gli effetti del pianeta rosso inizieranno a farsi sentire solamente tra qualche giorno, forse da lunedì, anche se alcune cose non vanno già sottovalutate nel fine settimana.

Qualche incertezza, soprattutto lavorativa, assieme ad alcuni ritardi.

Leggi l’oroscopo del 23 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Toro, 23 ottobre: amore

Ciò che vi attende nella sfera amorosa in questa giornata di sabato sembra essere una buona tranquillità, ma con un clima leggermente teso e nervoso. Gli astri non sembrano prevedere grandi litigi nella giornata, mentre dal conto vostro, cari Toro impegnati stabilmente, dovrete cercare di evitarlo il più possibile!

Nulla attende voi single, ma non siete neppure particolarmente interessati.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Toro, 23 ottobre: lavoro

Per quanto la Luna cerchi di sostenervi in questa giornata di sabato, cari Toro, almeno sul lavoro il suo influsso non sarà particolarmente accentuato. Non dovrebbe capitare nulla di eccessivamente brutto, ma sentite sulle vostre spalle una gran stanchezza dalla settimana, e l’assenza di riposo vi rende nervosi.

Ritardi, contrattempi, piccoli disguidi ed incertezze non renderanno le cose più semplici.

Oroscopo Toro, 23 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna purtroppo sembra esservi leggermente distante in questa giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno del Toro. Nulla di grave, non dovreste neppure avere tempo e testa per farci caso.