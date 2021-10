Oroscopo Acquario domani 23 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La settimana che si sta concludendo sembrerebbe essere stata piuttosto serena per voi, cari Acquario, ma si chiuderà in maniera piuttosto fastidiosa. La Luna, infatti, assieme a Marte saranno negativi per voi, oscurando il vostro Sole. Una buona idea per questo sabato, ma per il fine settimana in generale, potrebbe essere fermarsi, senza farsi carico di troppe cose impegnative dietro cui cercare di stare.

Oroscopo Acquario, 23 ottobre: amore

La giornata amorosa sembra poter essere piuttosto positiva per voi, specialmente se foste impegnati stabilmente da tempo! Cercate di organizzare qualcosa di emozionante e romantico con la vostra dolce metà, gli astri sembrano permettervelo, e soprattutto accentuarlo!

Voi single dell’Acquario, invece, cercate di uscire, magari invitando quella persona che vi piace ad andare a bere qualcosa!

Oroscopo Acquario, 23 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa, cari Acquario, gli astri sembrano volervi spingere a non impegnarvi eccessivamente in questa giornata di sabato. Anzi, se vi fosse possibile deciderlo, state a casa, riposatevi e staccate da tutte le preoccupazioni e i fastidi che avete dovuto affrontare!

Se doveste lavorare, allora fatevi carico esclusivamente delle cose rapide e semplici!

Oroscopo Acquario, 23 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non avrà nulla di particolare in serbo per voi nel corso di questa giornata di sabato, amici nati sotto il segno dell’Acquario. Non pensateci, anche perché in fin dei conti non ne avete alcun bisogno!