Oroscopo Paolo Fox domani 23 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Toro

Una buona giornata di sabato sembra aprirsi per voi cari amici del Toro con un importante calo del nervosismo che da giorni vi colpisce.

Le varie situazioni negative che avete dovuto affrontare sembrano ancora fastidiose, ma magari potreste seppellire l’ascia di guerra per una volta, evitando di continuare a girare il dito nella piega. Lasciate stare il passato, non si può vivere di futili rancori.

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Vergine

Carissimi nati sotto il segno della Vergine, nel corso di questa giornata di sabato sembra che possiate trovarvi ad affrontare una qualche questione di principio con il partner o gli amici.

Cercate di calmarvi e scendete a patti con il fatto che non sempre dovete avere ragione, o che comunque ogni tanto si può concedere una vittoria agli altri. Buonino il lavoro, se doveste andarci, impegnatevi.

Oroscopo Paolo Fox 23 ottobre: Capricorno

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox sembrano indicare una buona giornata di sabato per recuperare da questa vostra ultima, faticosa, settimana amici del Capricorno! Le cose che dovete sistemare e risolvere, certo, sono tante, ma da ora almeno potrete contare sul buon supporto degli astri per riuscirci! Non abbassate troppo la guardia, qualcosa potrebbe succedere.