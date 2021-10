Tale e Quale Show, le anticipazioni della sesta puntata: ecco chi interpreteranno i Vip

Programmi TV

Tale e Quale Show e Carlo Conti sono pronti a regalare al pubblico una nuova ed entusiasmante puntata. Il sesto appuntamento andrà in scena venerdì 22 ottobre 2021 sempre su Rai1 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. Come al solito al centro dell’attenzione finirà la gara tra i concorrenti del talent sotto gli occhi e le orecchie attente della giuria che la scorsa settimana ha visto il ritorno dell’amico Vincenzo Salemme. Ecco chi dovranno interpretare nella sesta puntata gli undici concorrenti Vip che si stanno contendendo la vittoria finale.

Tale e Quale Show: il re degli ascolti del venerdì sera

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show non fermano il loro dominio degli ascolti e si riconfermano ancora una volta come il programma più visto in televisione del venerdì sera anche in occasione della quinta puntata andata in onda venerdì 15 ottobre 2021.

La puntata del divertente talent ha infatti battuto nuovamente il reality show del GF Vip6 in onda su Canale5, facendo segnareil record stagionale di ascolti con un convincente 22,5 % di share.

L’undicesima edizione della trasmissione continua a confermarsi su standard altissimi di successo e presa sul pubblico grazie anche alla giuria che sta regalando spettacolo e scintille per i giudizi iconici di Cristiano Malgioglio, che fanno da contraltare a quelli più morbidi di Loretta Goggi e di Giorgio Panariello.

La scorsa puntata ha segnato poi il ritorno in studio come giudice di Vincenzo Salemme e la domanda è su chi sarà il prossimo a aggungersi ai primi 3 citati giudici.

Tale e Quale Show: quali cantanti saranno imitati nella sesta puntata

Come al solito al termine della scorsa puntata Carlo Conti ha anticipato quali saranno i grandi della musica che verranno interpretati venerdì 22 ottobre 2021.

Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno interpretati dai Vip in gara: