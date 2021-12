Oroscopo Acquario domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Amici dell’Acquario, il cielo che vi accoglierà in questa giornata di lunedì sembra essere decisamente positivo! La Luna andrà ad allietare le varie relazioni che animano il vostro cuore, da quella amorosa, a quella famigliare! Occhio solo alle relazioni in crisi, perché continueranno a darvi fastidi senza che possiate trovare una soluzione, che prestissimo arriverà, non fasciatevi la testa in anticipo!

Leggi l’oroscopo del 20 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Acquario, 20 dicembre: amore

La giornata amorosa, nel caso la vostra relazione sia solida e serena, sembra essere piuttosto positiva e all’insegna dei bei sentimenti che provate! Approfittatene per organizzare una bella serata con il partner, il divertimento è accentuato ed assicurato!

Tuttavia, se la vostra relazione fosse in una fase di crisi, allora sarebbe ancora piuttosto complesso procedere, ma occhio a non litigare.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 20 dicembre: lavoro

Nessun particolare influsso dovrebbe interessare la vostra vita lavorativa in questo lunedì, cari Acquario.

Questo significa semplicemente che le cose scorreranno tranquillamente, forse con un leggero senso di noia e monotonia, ma nulla di grave!

Qualche bella intuizione potreste averla, risolvendo alcune questioni che riguardano qualche vostro collega o superiore, ma non è sicuro.

Oroscopo Acquario, 20 dicembre: fortuna

Un piccolo regalo, infine, sembra attendervi da parte della fortuna in questo lunedì! Forse si tratta di una nuova possibilità di guadagno, magari un investimento o un bonus che non vi aspettavate, amici nati sotto il segno dell’Acquario!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!