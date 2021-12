Oroscopo Leone domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, una Luna piuttosto buona in questa giornata di lunedì che andrà ad unirsi ad un altrettanto buona Venere nei vostri piani astrali della giornata! Il divertimento sarà assicurato in queste 24 ore, cercate di sfruttarlo, specialmente se al vostro fianco aveste qualcuno a cui tenete!

Marte, invece, dona energie e vitalità, utilissime ed importanti per il lavoro!

Oroscopo Leone, 20 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere piuttosto bella e tranquilla, indipendentemente che siate impegnati o alla ricerca di qualcosa! Nel primo caso, approfittatene per organizzare qualcosa, anche di piccolo, con il partner, non ve ne pentirete!

Mentre, amici single del Leone, se qualcuno stuzzicasse le vostre fantasie, allora organizzate una bella serata, chissà dove vi porterà!

Oroscopo Leone, 20 dicembre: lavoro

Dal punto di vista, invece, della giornata lavorativa, cari Leone, sembrate essere pieni di energie e vitalità, con la grandissima opportunità di concludere pressoché qualsiasi cosa in cui decidiate di impegnarvi!

Ora come ora è importante fare dei passi avanti stabili e sicuri perché prestissimo il cielo potrebbe cambiare con il concreto rischio che voi vi sentiate leggermente bloccati.

Oroscopo Leone, 20 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di lunedì non sembra avere nulla di grande o buono in serbo per voi, carissimi nati sotto il Leone. Non disperatevi, non dovrebbe causare neppure nulla di negativo, come sempre!

