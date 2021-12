Oroscopo Scorpione domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari amici dello Scorpione, quello che vi attende alle porte di questa giornata di lunedì sembra essere piuttosto tranquillo, anche se va detto che Venere è opposta e quindi l’amore potrebbe tentennare leggermente. Sul lavoro, però, tutto procede sereno e spedito verso alcuni, piccoli, obbiettivi!

Socievoli ed amichevoli, chissà che riusciate a conoscere qualcuno di nuovo!

Oroscopo Scorpione, 20 dicembre: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendervi in questo lunedì sarà piuttosto sottotono, ma nell’effettivo non dovreste incappare in problemi o litigi con la vostra dolce metà. Con un po’ di impegno potreste anche riuscire a convertire quel pessimo clima in qualcosa di migliore!

Mentre, amici single dello Scorpione, voi sembrate veramente poter conoscere qualcuno di nuovo!

Oroscopo Scorpione, 20 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa, cari Scorpione, tutto sembra procedere piuttosto bene, anche se va detto che non vi sarà semplice iniziare qualcosa di nuovo.

Non è un aspetto negativo, perché comunque portare avanti ciò che avete in ballo sarà semplice e soddisfacente!

Date tutti voi stessi per chiudere quel progetto che inseguite da troppo tempo e chiudetelo!

Oroscopo Scorpione, 20 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di lunedì non sembra voler rendere chiaro se avrà o meno influenza nella vostra vita, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione! Non pensateci troppo, se arrivasse ve ne rendereste conto!

