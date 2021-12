Oroscopo Toro domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 20 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Toro

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari amici del Toro, quella che vi attende alle porte di questo lunedì sembra essere una giornata leggermente complessa, con una Luna poco simpatica che renderà il vostro umore piuttosto sottotono. Generici disagi vi attendono in queste ore, cercate di stare attenti a quello che vi capita attorno, soprattutto sul lavoro.

Ottimo l’amore, ma evitate di prendere decisioni importanti.

Leggi l’oroscopo del 20 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Toro, 20 dicembre: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendervi alle porte di questo lunedì sarà piuttosto tranquilla, anche se nella realtà delle cose poco entusiasmante. Non attendetevi alcuna grande novità, e neppure delle enormi occasioni del destino, ma al contempo sarà almeno semplice sentirvi sereni e stabili con il partner, carissimi Toro impegnati stabilmente, da poco o tanto tempo!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Toro, 20 dicembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, quello che sembra configurarsi per voi sarà dettato da quella pessima Luna che vi illumina il percorso.

Nulla di troppo grave o grande dovrebbe sconvolgervi, ma numerosi disagi più o meno marcati sembrano attendervi.

State solamente concentrati il più possibile, evitando di arrabbiarvi o innervosirvi per qualsiasi cosa capiti!

Oroscopo Toro, 20 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra essere molto serena per voi in questa giornata di lunedì, evitandovi il suo influsso, cari nati sotto il Toro. Nulla di grave, andrete avanti tranquillamente anche senza di lei, basta che stiate attenti!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!