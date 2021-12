Oroscopo Sagittario domani 20 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, alle porte di questo lunedì sembra attendervi una giornata interessata da un’antipatica Luna negativa, unita a Venere e Marte. Sul lavoro la situazione sembra essere pessima, con un generale blocco che colpirà qualsiasi cosa in cui decidiate di impegnarvi. Le idee sono pessime ed occorre cautela, mentre l’amore potrebbe rivelarsi soddisfacente, approfittatene!

Oroscopo Sagittario, 20 dicembre: amore

Tutto tranquillo, insomma, per quanto riguarda la giornata amorosa che dovrebbe attendervi alle porte di questo lunedì! Soprattutto voi amici del Sagittario impegnati stabilmente sembrate poter veramente raggiungere degli ottimi traguardi con la vostra dolce metà, saldando il vostro rapporto in vista di un anno nuovo veramente molto entusiasmante e ricco di opportunità!

Oroscopo Sagittario, 20 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa che si aprirà per voi in questo lunedì, carissimi Sagittario, nulla sembra poter andare come vorreste.

Niente di grave, certamente, basterà stare attenti e non illudersi di poter fare grandissime cose, ponendo anche la giusta attenzione e cautela in ciò che deciderete di seguire.

Evitate accordi, contratti e affari, potreste fallire facilmente.

Oroscopo Sagittario, 20 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna in questo momento non sembra essere particolarmente attenta al vostro procedere, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario. Non pensateci troppo, non ne vale veramente la pena!

