Oroscopo Paolo Fox domani 28 dicembre Pesci: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 28 dicembre 2021 per i nati sotto il segno dei Pesci: le previsioni per amore, lavoro e benessere.

Manca poco alla fine di questo dicembre 2021, e ora siamo alle prese con l’oroscopo per la giornata di domani martedì 28 dicembre 2021 per quanto riguarda il segno dei Pesci. Stando a quanto rivela Paolo Fox, quello di questi giorni è un conto alla rovescia per l’ultimo segno dello zodiaco e non resta che scoprire di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci di domani 28 dicembre

Da mercoledì ci sarà più fiducia nel futuro grazie al transito di Giove, e la giornata di martedì sarà l’ultimo giorno del conto alla rovescia per i nati sotto il segno dei Pesci. Siete in pensiero per un membro della famiglia in questi giorni. A Gennaio e Febbraio finalmente riuscirete a chiedere quello che volete, soprattutto in campo amoroso.

Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio: Pesci

In amore è ancora un periodo di pensieri fissi, nonostante alcune delusioni siano ormai lontane nel tempo.

La mossa vincente potrebbe essere quella di tagliare i ponti con il passato e pensare al presente senza concentrarsi sul futuro proprio adesso.

In campo lavorativo non è il momento di rimandare, parla con chi può aiutarti a risolvere i problemi che hai sul posto di lavoro. Dal 29 Giove entra nel segno quindi meglio evitare gli sfoghi. Dedicati ai rapporti interpersonali e alla cura della tua persona, è il momento giusto per ottenere massimi risultati. La lettura di un buon libro è un ottimo passatempo.