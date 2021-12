Oroscopo Bilancia domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 1 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, una Luna piuttosto serena dovrebbe accogliervi in queste primissime ore del 2022, dandovi una notevole sensazione di leggerezza e spensieratezza, utilissima per superare la giornata! Forse Mercurio e Venere causeranno qualche piccola incomprensione famigliare, ma basta non innervosirsi!

Siate coraggiosi, amici single del segno, non pensate alle delusioni!

Oroscopo Bilancia, 1 gennaio: amore

In amore, insomma, sembra potervi attendere una giornata piuttosto solare e positiva, con delle importanti sensazioni a legare voi e il partner verso un 2022 veramente emozionante e ricco di nuovi progetti! Amici single della Bilancia, invece, per voi è ora di andare avanti, non pensate a tutte quelle delusioni che il 2021 vi ha lasciato, ormai è acqua passata e bisogna continuare a combattere!

Oroscopo Bilancia, 1 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, la giornata che vi si parerà davanti in questo 2022 sembra essere piuttosto ignorata degli astri che vi illuminano, ma non preoccupatevi!

Infatti, grazie a leggerezza e spensieratezza garantite dal luminare notturno, tutto dovrebbe procedere per il meglio, senza che nulla e nessuno possano realmente infastidirvi, semplicemente datevi un pochino da fare!

Oroscopo Bilancia, 1 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra aver preparato nulla per accogliervi in questo primo sabato del nuovo anno, carissimi nati sotto il segno della Bilancia.

Niente di grave, non pensateci troppo e godetevi la giornata che comunque è ottima!

