Oroscopo Gemelli domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Occhio, amici dei Gemelli, che questo 2022 si aprirà, per voi, con l’opposizione marcata e fastidiosa della Luna e di Marte, con esiti leggermente negativi. Nullo di così tanto grave, ma in generale non vi sentirete a vostro agio da nessuna parte in questo sabato, finendo per litigare anche con persone con cui non vorreste farlo.

Mantenete la calma, ed evitate le polemiche sterili.

Oroscopo Gemelli, 1 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, se non prestaste la giusta attenzione a quello che fate a come vi muovete, carissimi Gemelli impegnati, potrebbe rivelarsi decisamente brutta. Certo, non è il caso di disperarsi in anticipo, basta mantenere la calma, ed evitare soprattutto le polemiche, per non incappare in nessun problema! Amici single, inutile dirlo, ma le vostre possibilità sono nulle.

Oroscopo Gemelli, 1 gennaio: lavoro

Quello che, invece, sembra attendervi sul posto di lavoro, sempre partendo dal presupposto che dovrete evitare le polemiche, sembra poter essere anche positivo, cari Gemelli!

Infatti, sarete spinti da qualche rapido astro positivo a pensare più intensamente e stabilmente al vostro futuro lavorativo, capendo cosa vogliate veramente ed in quale modo ottenerlo!

Oroscopo Gemelli, 1 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna seppur stia osservando il vostro procedere in questa giornata di sabato, carissimi amici nati sotto i Gemelli, non sembra voler dire più di molto.

Certo, forse in caso di bisogno vi aiuterà, ma non fateci troppo affidamento!

